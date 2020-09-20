شعراوى وراغب يفتتحان المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لنواب المحافظين

وقال محمود شعراوى، فى بداية كلمته أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى تأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج تدريبى مكثف لنواب المحافظين والذى بدأت مرحلته الأولى فى شهر ديسمبر الماضى.

وأشاد محمود شعراوى، بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين و الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة فى مختلف التخصصات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح المصرية المهمة التى تقوم بمهمة تدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل وشغل المناصب العليا بكافة القطاعات.

وأعرب محمود شعراوى، عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبى، لافتًا إلى متابعته الجيدة للجهود التى يقوموا بها خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع السادة المحافظين خاصة فى الملفات والموضوعات التى تم تكليفهم بمتابعتها.

وقال شعراوى، أننا نسعى بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التى تهم المواطن.



ووجه وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره للجهود التى بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتى شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التى يتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة.

وشدد شعراوى، أن "رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعًا كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص فى الخدمات"، مشيرًا الى أن الدولة تقوم بإنفاق مليارات الجنيهات على المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وبصفة خاصة فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن "الحكومة تسابق الزمن فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كافة الملفات ونسير بخطى سريعة فى عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التى تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التى وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا الى ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.

وقال شعراوى، إن اللقاءات الدورية التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الأخيرة هدفها تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها لأننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم.

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وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض التجارب والأفكار الجيدة التى يتم تنفيذها فى محافظة لحل مشكلة عامة فى باقى المحافظات والتى تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك ومن بينها تجربة محافظة كفر الشيخ مؤخرًا فى فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لاستقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وطالب وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الأكفاء أو المقصرين فى العمل، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة.

وأكد شعراوى، أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة ونريد العمل ليلا ونهارا كحكومة ومحافظين ونواب لتحقيقها، لذا لابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدى المحافظات بالصورة الجيدة، وتابع شعراوى : امنعوا إهدار المال العام واحسنوا استغلال الموارد المتاحة.

وأضاف وزير التنمية المحلية : الرئيس السيسى لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لذلك.

وأشار محمود شعراوى إلى أهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالى منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات.

كما طالب شعراوى، نواب المحافظين بأن يستعينوا بالكوادر المحلية التى تحصل على دورات تدريبية سواء فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الاكاديمية الوطنية للتدريب، وشدد الوزير على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار فى البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالب وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التى تواجههم فى المحافظات والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل.

وأضاف شعراوى : يجب أن يكون لديكم الصبر والإصرار على تغيير حياة المواطنين للأفضل واستفيدوا من أى سلبيات وطوروها للأفضل.