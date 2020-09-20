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عاجل .. قرار جمهورى بإنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء

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أ ش أ 2020-09-20 18:15 0 تبليغ

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ويمنح النوط لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف الذين شاركوا أو ساهموا فى العملية الشاملة بسيناء على النحو الآتى:

1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة.

2 - الطبقة الثانية فضية لضباط صف القوات المسلحة.

وتنشأ ميدالية تذكارية بمناسبة العملية الشاملة لسيناء وتكون من ثلاث طبقات "ذهبية – فضية – برونزية"، وتمنح هذه الميدالية لأعضاء هيئة الشرطة والجنود بالقوات المسلحة الذين شاركوا فى العملية الشاملة على النحو التالى:

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1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط هيئة الشرطة.

2 - الطبقة الثانية فضية لباقى أعضاء هيئة الشرطة.

3 - الطبقة الثالثة برونزية لجنود القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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