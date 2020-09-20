عاجل .. قرار جمهورى بإنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء

ويمنح النوط لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف الذين شاركوا أو ساهموا فى العملية الشاملة بسيناء على النحو الآتى: 1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة. 2 - الطبقة الثانية فضية لضباط صف القوات المسلحة. وتنشأ ميدالية تذكارية بمناسبة العملية الشاملة لسيناء وتكون من ثلاث طبقات "ذهبية – فضية – برونزية"، وتمنح هذه الميدالية لأعضاء هيئة الشرطة والجنود بالقوات المسلحة الذين شاركوا فى العملية الشاملة على النحو التالى: Advertisements 1 - الطبقة الأولى ذهبية لضباط هيئة الشرطة. 2 - الطبقة الثانية فضية لباقى أعضاء هيئة الشرطة. 3 - الطبقة الثالثة برونزية لجنود القوات المسلحة وهيئة الشرطة. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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