رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة التابلت فى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة "التابلت" فى مصر. وأوضح متحدث الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلى لـ "التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل فى توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60 %، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج، مشيراً إلى أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين يقدر بالملايين.

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