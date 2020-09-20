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فيديو .. الصحة : 642 متطوعا تقدموا لتجارب لقاح كورونا حتى الآن

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فهمى غالى 2020-09-20 19:33 0 تبليغ

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 قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة ، إن هناك 642 شخصًا تقدموا لتجارب لقاح فيروس كورونا حتى الآن، منهم 332 متطوعًا استوفوا الشروط والتى تتلخص فى أن لا يقل السن عن 18 عامًا وأن يكون الشخص خالى من الأمراض المزمنة وسلبية إختبار كورونا.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تجارب لقاح كورونا فى حاجة إلى 6 آلاف متطوع، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية بأهمية المشاركة فى التجارب.

وأوضح أن التجارب الآن فى مرحلتها الثالثة، مؤكدًا أن هناك جدول زمنى يتم تطبيقة مع المتطوع بعد الحصول على اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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