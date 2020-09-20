فى يومها الأول .. حملة حقك تنظمى تقدم الخدمة لأكثر من 10 ألاف سيدة بالشرقية

انطلقت اليوم الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى"، بمحافظة الشرقية، وذلك فى 10 إدارات صحية بالمحافظة وهى "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية".





وتستمر الحملة التنشيطية لمدة 5 أيام من 20 - 24 سبتمبر الجارى، حيث قدمت الفرق الطبية فى العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة الخدمات مجانًا للمنتفعين، وذلك فى 226 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات، والوحدات الصحية، و15 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، بمشاركة 156 طبيب مدرب، 312 ممرضة، 396 رائدة ومثقفة سكانية. ويصاحب الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان "أيامنا أحلى" تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر. وبلغ إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة خلال اليوم الأول، 10279 سيدة، وإجمالى الحاصلات على وسائل 9907 منتفعة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

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