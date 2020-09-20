وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بمدينة نصر 

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، اليوم الأحد، يرافقه وزيرة التجارة والصناعة نفيين جامع، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى معرض "أهلاً المدارس" المقام فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى مدينة نصر فى الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجارى تحت رعاية مجلس الوزراء بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% بمشاركة 300 شركة.





ويضم المعرض المقام فى 4 قاعات رئيسية، جميع المستلزمات الدراسية من "حقائب مدرسية - كشاكيل وكراسات - وكتب خارجية - ملابس - أحذية - أداوت مدرسية" بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والتى تضم "جبن - عصائر - مخبوزات - عسل - مربات" إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كل هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وأوضح المصيلحى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التى تستضيف المعرض لضمان التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض.

وأضاف بالتزامن مع المعرض الرئيسى سيتم إقامة 19 معرضًا فى 12 محافظة، وإقامة 21 معرضًا متنقلاً بمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة ضمن توجيهات القيادة السياسية والحكومة تستهدف افتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية البسيطة ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس ، خصوصا أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلبًا للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع إن استئناف أنشطة إقامة المعارض الداخلية بعد توقفها لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يمثل فرصة متميزة للمنتج والمستهلك على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه المعارض تساهم فى ترويج وتسويق المنتجات الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالإضافة إلى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلى بأسعار تنافسية تناسب كل فئات الشعب المصرى.

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وأضافت أن معرض "أهلاً مدارس" يمثل فرصة متميزة لأولياء الأمور للحصول على كافة المستلزمات المدرسية لكافة المراحل التعليمية التى تتضمن الزى المدرسى والشنط والأدوات المدرسية إلى جانب المستلزمات الغذائية للطلاب بتخفيضات لا تقل عن 20%.

وأشارت جامع إلى حرص الدولة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التى تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُساهم فى تعزيز الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التى تلبى احتياجات المستهلك المحلى وبأسعار فى متناول الجميع خاصةً فى ظل الظروف الصعبة التى نشأت إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مجال تصنيع المستلزمات والأدوات لمدرسية بهدف توفيرها محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهو ما يدعم توجه الوزارة الحالى بإحلال الوارادات بمنتجات محلية الصنع.