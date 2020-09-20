قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، القرار رقم 551 لسنة 2020، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.





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