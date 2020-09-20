قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة نصر أكتوبر 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
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