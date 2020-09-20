وزير الري يتابع صور الأقمار الصناعية لرصد التعديات على جوانب نهر النيل والترع

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة رانيا عبد الهادى بمركز المعلومات .

جاء الاجتماع لمتابعة صور الاقمار الصناعية التى توضح التعديات على جوانب نهر النيل والترع.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 111) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ شملت إزالة (1) بمحافظة الجيزة و(4) بمحافظة الغربية و(2) بمحافظة المنوفية و(29) بمحافظة البحيرة و(9) بمحافظة المنيا و(11) بمحافظة أسيوط و(10) بمحافظة سوهاج و(22) بمحافظة قنا و( 23) بمحافظة الأقصر ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56173) حالة تعدٍ.

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ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٢٨٧) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر شملت إزالة (٨١) إزالة بمحافظة الغربية و(١٠) إزالات بمحافظة القليوبية و(٩١) إزالة بمحافظة المنوفية و(٣) إزالات بمحافظة دمياط و(٢٥) إزالة بمحافظة الاسكندرية و(٢) إزالة بمحافظة الدقهلية و(٨) إزالات بمحافظة البحيرة و(٨) إزالات بمحافظة الجيزة و(٣) إزالات بمحافظة أسيوط و(١٧) إزالة بمحافظة سوهاج و(١) إزالة بمحافظة أسوان و(٣٨) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٦٧٦٢ ) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (100) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 4 ) محافظات . وقد تضمنت تنفيذ ( 92) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية ( 29 ) إزالة - الدقهلية بعدد ( 60 ) إزالة – القليوبية (3 ) إزالات، بالإضافة لتنفيذ ( 8 ) إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد (8) إزالات.. ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77728).

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ كافة الإزالات ، بعزم لا يلين ، والتصدي لجميع أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.