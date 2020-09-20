باحثة كاثوليكية : هذا هو بولس الفغالى عن قرب

وقالت الباحثة: "كنت لا أزال على مقاعد الدراسة بين باريس وستراسبورغ والمعهد البيبلى الخاص بالكتاب المقدس الفرنسى فى القدس، يتّقد قلبى فى داخلى كلما قرأت كتابًا بيبليًّا ينير ظلمات فهمى لكلمة الله ويملأنى فرحًا بها، فأحترق حسرة على أهلى العرب الذين حُرِموا من جمال ما أتمتّع به من روعة أبعادها، صار هذا الأمر همّى الدائم، أبحث فى المكتبات الأوروبية المتخصّصة لأعرف هل هناك من كتب أو يكتب بالعربية فلا يطالعنى سوى اسم بولس الفغالى".

وتابعت: "فى بالى رسمتُ هذا الاسم نبيًّا أقامة الله بين شعبه ليدلّهم إلى طريق الهناء طريق شريعة الرب، أو رسولاً على مثال بولس الرسول، الذى لم يعرف الرب بالجسد لكنه جُن بإنجيله فصار حياته، ثم لا ألبث أن أضع فوق رأسه هالة القديسن الذين لا نعرفهم إلا من خلال الآيات التى يأتونها، فما يأتى به كان فى نظرى آية محقّقة".

وأضافت: "فى داخلى كنت من جهة أغار منه، هو الذى عرف كيف يحيا تحقيق ما أحلم به منذ بدأت أعرف معنى دراسة الكتاب، أما صار حلمى الوحيد هو ايصال الإنجيل إلى الجميع علمًا وروحانية، مع علمى بصعوبة تحقيق هذا الحلم؟ ولكن من جهة أخرى، كان اسمه يشكل بالنسبة إلى تحد يحثنى على السير فى طريق تحقيق هذا الحلم معه".

وأوضحت أنه فى الحالتين بقى بولس الفغالى فى حياتها اسمًا بعيدًا عن الواقع، يحمل فى طيّاته علم الكتاب المقدّس ومعرفة أسراره، وكلّما قرأت اسمه أو سمعته أو لفظته تتبعه بعبارة "نيّالو"، مضيفة: "ألم يقل الكتاب هنيئًا لمن فى شريعة الرب مسرته وبها يلهج نهارًا وليلاً".

واستطردت قائلة: "وكان اليوم الذى التقيته فيه عن قرب للمرة الأولى، سنة 1993 أثناء مؤتمر كتابى فى ستراسبورغ، يومها صرت أعرف كيف يكون النبى الرسول القديس، نزل الاسم من الرسمة التى وضعته فى إطارها، ليتجسد إنسانًا وضع ذاته بين يدى الرب الذى دعاه ليكون راعيًا لخرافه ونعاجه وحملانه، يُخرِجها من جهلها، ويسير أمامها طريق معرفة الرب، هكذا عرفته وبهذا أشهد".

أبونا بولس وجرأة مواجهة المجهول

وقالت: "فى بداية معرفتى به، كان أبونا بولس بالنسبة إلى سؤالاً لا أجرؤ أن أسأله: هو كاهن فلماذا لا يستقر فى رعية معينة يعلمها ويدربها ويقدسها فى خدمة كهنوتية كما يفعل الجميع، فيؤمن حياته بين أهل يصبحون أهله وضمانته؟ وكيف يستطيع العيش دون تخطيط مسبق لما سيكونه غدًا؟ بقى هذا السؤال عندى لغزًا كشفته لى الأيام من خلال الحياة التى يعيشها الأبونا، ومن خلال كلماته العفوية وتصرّفاته التلقائية، فيوم سألته: لماذا هذا النظام الصارم فى حياتك؟ كان جوابه الوحيد طاعة لكلمة الله الراعى الحق".

مضيفة: "يومها فهمت جرأته فى مواجهة المجهول، أمام دعوة الرب الذى يأمر فيُطاع، رفض أبونا بولس أن يعيش حذر الجرحى، وتردد الفاشلين، وشكوك المتنورين، وتعاسة العلماء الذين يظنون أنهم عرفوا كل شىء، كما رفض كل الأحكام المسبقة الحاضرة دومًا عند حرّاس التقليد، ليحيا إقدام المؤمن الواثق من قدرته على أن ينقل الجبال".

وتابعت: "نحن نخاف المستقبل لأننا لا نراه، فى حين أن من يعايش كلمة الرب يرى اللامنظور فكيف يخافه؟ نحن نتعب من صعوبة ما نواجهه فنتعب ونتراجع، فى حين أن من يعايش كلمة الرب يتصور ملكوت الله فى الظروف التى نظنه فيها غائبًا، فيعمل حيث يتخاذل الحكماء، نحن نختار الأسهل فنطلب الضمانات الأكيدة، فى حين أن من يعايش كلمة الله أكيد من حضور الرب الدائم، يسير على المياه ولا يغرق، يبقى سيد الموقف دائمًا، يتقدم دون حسابات لما نحسبه نحن من آثار جانيبة".

وأشارت قائلة: "هنا تكمن جرأة أبونا بولس القادر على رؤية اللامنظور، وعلى استقراء ملكوت الله الآن وهنا، من دير إلى دير أو منسكة أو بيت، أشهد أن أبونا بولس، لا يطلب سوى إيصال كلمات الله لكل من له أذنان تسمعان وعينان تقرآن، جرىء فى عبور كل الحدود لتوسيع حقل الإنجيل، وسألته مرة ألا يؤذيك هذا الانتقال الدائم؟ فأجاب: فى كل مرة أشعر بأن الله يريدنى أن أتحرر من ضمانة ربما تتحول سجنًا، لأذهب حرًا إلى مكان آخر!".

وأشادت به قائلة: "رأيت فى موقفه يومها بطرس الرسول الذى ترك أورشليم كنيسته، مثله، لم يتمسك بالموجود ولم يخف المجهول، بل ترك كل شىء وراءه وذهب إلى مكان آخر، وكان النتاج الغزير العميق عربون رضى الله على استسلامه الواثق المحب".

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جرأة تقدير مواهب الآخرين

واستطردت قائلة: "عدت من المعهد البيبلى الفرنسى فعينت مديرة لمدرسة ثانوية فى الخالدية - زغرتا، وبقيت كلمة الله وسبل إيصالها للجميع همى الأول، حاولت أن أجعل من مدرستى رعية، ومن الكتاب المقدس الكتاب الأول فى التعليم والتربية، لكن صارت دراسة الكلمة حلمًا يبتعد أكثر فأكثر، فمن أين لى الوقت لذلك، ومع من أعمل وكيف؟ وكانت المفاجأة بأبونا بولس يطلبنى فى التليفون، ويؤكد أنهم يحضرون لعدد جديد من مجلة بيبليا، وكانت موافقتى حينها، وتكلمنا عن أهمية التفرغ لدراسة وتدريس ونشر كلمة الله، وعن ضرورة حث كل القادرين على متابعة دراسة الكتاب المقدس، وعن استعداده الشخصى لمساعدة من يتوق إلى ذلك، وعن النعم التى يفيضها الله على من يقبلها، من فرح الأبونا بما يعطيه إياه الرب، ومن حماسه لما يعمل بين إيدين يسوع، أعطانى، دون أن يدرى، أول جرعة وضعتنى على طريق تحولى إلى رسولة الكلمة، التى كنت أتوق إليها، بالرغم من مشاكل مرتا التى تغرقنى".

وأضافت: "توالت بعدها الاتصالات، وتوالت اللقاءات، فجعل منى ودون أن أدرى عضوًا فاعلاً فى الرابطة الكتابية، ليس لى أن أقبل أو أرفض الكتابة أو المحاضرة أو المساهمة فى دورة أو ندوة، بل صار أبونا يتصل ليقول: عندنا كذا يوم كذا والمطلوب منك كذا، فصرت بالتالى فى مهب الروح الذى يتكلم فيه ويعمل بواسطته، وصار بالنسبة إلى ملاك الله يُرسله إلى يبلغنى إرادته على، وطالما رأيت فى موقف الأبونا الذى لم يتغير، وأنا أعلم أنى لم أكن الوحيدة التى جذبها إلى خدمة كلمة الرب، موقفًا بطرسيًا، مثل بطرس الذى ترك لمرقس كتابة الإنجيل، ولسلوانس كتابة الرسالة الأولى، والذى كرس لبولس كلمات التقدير والرفعة، لم يتوانَ أبونا بولس مرة عن نبش المواهب وتقديرها وتشجيعها حيثما شعر بوجودها عند أصحاب الوزنة الواحدة أو العشرة لا يهم".

لتواصل حديثها: "فى دراستى للعهد الجديد كانت ظلال العهد القديم تخيم على النصوص والأفكار فتشكل خلفية غير واضحة تُبرز معنى وجوهر البشارة السارة دون أن تبرز، ولطالما منيت نفسى بدخول هذا العالم، مع علمى اليقين بصعوبة ذلك مع كل ما أقوم به من عمل إدارى وتربوى ورسولى، ومرة جديدة تدخل أبونا بولس فكان لى رسول الرب يحمل كلمته، ليقول: بدنا نحضّر قراءة رعائية للعهد القديم شو بتقولى؟ فكان ردى: نعم؟ شو يعنى؟ يعنى شروحات وهوامش لكل نصوص العهد القديم، ليرد: أكيد يا بنتى شو ناقصك؟ يللا منبلّش الأسبوع القادم إن الله راد".

وتابعت: "هكذا بدأت مسيرة خمس سنوات من دراسة كامل تاريخ الخلاص، فكانت لى أجمل رحلة قمت بها فى حياتى الأبونا يكتب فيوضح أمامنا، نحن اللجنة المؤلّفة من أورثوذكسى الدكتور دانيال عيوش، ثم الدكتور نقولا بو مراد، وبروتستانتى الدكتور عيسى دياب ثم الدكتور هادى غنطوس، وأنا، الطريق المطلوب لإيصال معنى الكتاب للقراء العاديين آخر ما توصّل إليه العلم، بأسلوب بعيد عن التعقيدات التقنيّة، وروحانيّة تقرّب كلمة الله من الأذهان والقلوب".

وأوضحت: "فى لقاءاتنا الأسبوعية على مدى السنوات الخمس، اكتشفت فى أبونا بولس ميزة بطرسيّة جديدة هى جرأة قول لا النبويّة والـ نعم المتواضعة، نختلف معه على نقطة معينة فيصغى إلى الجميع، كلٌ يعطى رأيه والبراهين، وهو يستمع ويحاور ويجادل، حينًا يعلن لا متمسّكًا برأيه دون مساومة ولا تردّد، فيستاء أحدنا، ويطنّش آخر، لأنه هو المسؤول الأوّل، ثم نكتشف أنه المحق، وحينًا آخر يُطلق نعم بقوّة نادرة على تغيير الرأى وعلى المجاهرة: أنا يا بنتى بتعلّم منكم كتير، أنا بتعلم من الكل!".

ولفتت: "فى الموقفين كان الأبونا يُدهشنى، ويجعلنى أراه أكثر فأكثر فى ثوب بطرس القائد الذى عرف كيف يتمسك برأيه يوم رأى فيه بولس وبرنابا مرائى، لأنه رفض مجاراتهما فى موقفهما فى غلاطية، تمسك بطرس برفضه، ففهم بولس فيما بعد وتبع خطاه، عرف كيف يعود عن رأيه يوم أطلق موقفًا من يسوع تسبّب فى خلاف لاهوتى مع الرب، ولم يلبث أن أقرّ بأنه لم يفهم جيدًا، دون هذا التغيير لكان بطرس ديكتاتوريًا غير قادر على العمل الجماعى، نعم متواضعة يعرف كل قائد متى يقولها، وثبات فى الـ لا دونها يكون القائد متخاذلاً لا يعرف كيف يأخذ قرارًا، أبونا بولس عرفته هذا الثابت المتواضع، فعرفت كيف يكون القائد الذى يستطيع إيصال السفينة دون أن تتمزق الشباك، هكذا وُلدت القراءة الرعائية تحفة انتاجات الكنيسة العربية!".

جرأة حمل القلب الطيب

واختتمت قائلة: "مئات الكتب والمقالات وعشرات الألوف من المحاضرات والعظات، وبقى أبونا بولس، حامل القلب الطيّب هو القادر أن ينهى مقالاً قبل الترويقة، وكتابًا أو أكثر كل شهر، قادر فى الوقت عينه أن يبقى الطفل الذى ينعس قبل أن ينهى صلاته فينام بين يدى العذراء، وأنا متأكد من أنها تهدهدنى، يبقى الطفل الذى أمام ما أنجزه يقف غير مصدق أنه هو من قام بذلك فيصرخ دهشة شكرًا يا يسوع، يبقى الطفل الجالس أمام مكتبه ينجز ما طلبه منه المعلّم الرب، واثق من أنه يبنى الملكوت، ومؤمن بأنه يسعى ليتم سعيه وشوطه وقد عمل على تلمذة من يكمل البناء، أبونا بولس، هنيئًا لكنيستنا بك وبما تركت لنا من إرث كتابى، وهنيئًا لنا عايشناك وتتلمذنا للرب برفقتك".