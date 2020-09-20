الطائفة الإنجيلية تنعى بولس الفغالى

نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الأحد، المونسنيور بولس الفغالى، المنسق الأول للرابطة الكتابية فى الشرق الأوسط، والذى رحل عن عالمنا اليوم.





وبحسب بيان نشرته الطائفة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كان الراحل عالمًا جليلًا تعمق فى كلمة الله من خلال أعماله القيمة التى أثرت المكتبة العربية من تفاسير وترجمات للكتاب المقدس. وأضافت أن لـ الفغالى أكثر من 1000 مقالة فى مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق 350 كتابًا، كما شارك فى التفسير العربى المعاصر للكتاب المقدس. واختتم البيان: "نصلى ليمنح الرب العزاء للكنيسة كلها، بمختلف طوائفها، ولكل محبيه".

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