نشرة دوت الخليج.. 6200 وظيفة جديدة.. موعد صرف مرتبات الموظفين.. إحالة مرتضى منصور إلى لجنة الانضباط

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القوى العاملة تعلن عن 6200 وظيفة حتى أكتوبر

نجحت إدارة التشغيل والتوظيف بوزارة القوى العاملة، في الاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير حوالي 6 آلاف و200 فرصة عمل لجميع المؤهلات, مع تخصيص جزء منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إن الوظائف متاحة للراغبين للالتحاق بها خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل, لجميع المؤهلات، من الذكور والإناث, بأجور تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية البدء فى صرف مرتبات شهر سبتمير، اعتبارا من بعد غد، الثلاثاء , على مدار 5 أيام , للعاملين بالدولة , على مستوى أكثر من 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن عمليات تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر الجارى ، بغرض تقليل الزحام على البنوك، ومراعاة ظروف الموظفين في ظل السيطرة على تداعيات فيروس كورونا.

ترامب ينجو من محاولة تسميم بمادة قاتلة

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أفادت شبكة "سي.إن.إن" أن السلطات الأمريكية تمكنت من ضبط عبوة تحتوي على مادة "الريسين" السامة , و التى كانت موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض, أنهما يحققان في الأمر، وفق ما نشر المكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

اتحاد الكرة يدرس إحالة مرتضى منصور إلى لجنة الانضباط

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني, إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى لجنة الانضباط، وذلك بعد ان أدلى مرتضى بتصريحات مسيئة للحكام.

واعتبر مسئولو الاتحاد , أن تصريحات رئيس الزمالك ، سابقة لم تحدث فى الكرة المصرية , تستوجب الإحالة إلى لجنة الانضباط, للتحقيق واتخاذ القرار اللازم حيالها.

بعد اعتزالها التمثيل.. داليا إبراهيم تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب

أثارت الفنانة داليا إبراهيم حالة من الجدل الواسع ، عقب إعلانها ارتداء الحجاب واعتزالها الفن، خاصة بعد ظهورها في صور مرتدية الحجاب.

وتلقت داليا إبراهيم العديد من التعليقات بين مؤيد ومعارض.

الفنانة داليا إبراهيم كانت قد فاجأت متابعيها بقرار اعتزالها الفن آخر شهر يونيو الماضي, من خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".