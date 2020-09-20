هاشتاج ليلة سقوط الخونة يتصدر تويتر ومغردون: مع بلدى لآخر نفس

تصدر هاشتاج «الشعب هيربي الإخوان» موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى، وذلك بعد فشل دعوات تظاهر المقاول الهارب محمد علي لإسقاط الدولة وإعادة عقارب الساعة للخلف. وكانت التعليقات كالتالي: ‏‎#ليلة_سقوط_الخونة كل الخونه اللي بيتمرمغوا بفلوس الخيانه الموجودين في تركيا وقطر لم ينجحوا في أى تهديد لمصر لان الشعب واعي وادرك انهم مجرد فقاعات هواء ومصيرهم مزبلة التاريخ ‏‎#ليله_سقوط_الخونه والله العظيم شعب مصر لازم يشكر شرفنطح العصرالمقاول الاهبل دا داشخص كوميدى بيضحكنا فى زمن الكورونا تعالى تشتغل فى مسرح مصريابغل تكسب دهب ‏تحيا مصر برئيسها وجيشها وشعبها غصب عن الخونة ????????????❤️‎#ليله_سقوط_الخونه ‏‎اللهم احفظ مصر من الكلاب الإرهابيين‎#تحيا_مصر_تحيا_السيسى ‎#ليلة_سقوط_الخونة Advertisements ‏اكبر قلم علي قفا الاخوان ‎#ليله_سقوط_الخونه ‏محمد علي معتز مطر محمد ناصر وكل الخرفان اللي برا هيتجابو وهتتحاسبو محاسبة الخروف ف عيد الاضحي ‎#ليلة_سقوط_الخونة ‏مع بلدى الغالية مصر لآخر نفس فيا مع جيش بلدى ومع شرطتنا ومع رئيسنا عبد الفتاح السيسي علشان بلدنا الغالية مصر ????????مهما كنت عايشه في مشاكل عمرى ماهاكون ضد بلدى الغالية مصر مع بلدى لآخر نفس فيا‎#تحيا_مصر بكل المصريين الشرفاء المخلصين لمصر تحيامصر تحيامصر تحيامصر???????? ‎#ليله_سقوط_الخونه ‏مش هنسمح لمخلوق يحقق هدف ولاد الافاعي .. ربنا يحفظ مصر وشعبها .. ويحفظ الرئيس ‎ ????????????‎#ليله_سقوط_الخونه ‏‎#ليلة_سقوط_الخونة انتهي الدرس يا اغبياء ‏‎#ليلة_سقوط_الخونه .. للقذاره عنوان اسمها اخوان الشيطان عبدة الدرهم والدولار تجار الدم والدين.

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