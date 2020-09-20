تأهيل وتبطين الترع مشروع قومى ينتهى2022.. يوفر المياه ويحافظ على البيئة وصحة المواطن

تأهيل وتبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الرى، وتتمثل أهداف المشروع في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي، بتكلفة 1,6 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى2022 .

وتم الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بطول ١٦٩٢,٨٦ كم بمحافظات الشرقية والفيوم والمنيا والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية والبحيرة.

كما تم تأهيل ترعة بحر الملاح وفروعها بالغربية وتبطين وتكسية أحجار على بعض الترع بكفر الشيخ.

وتم إنشاء نطاق واق على ترعة الثورة كم 1,25بالنوبارية، وتأهيل مفيض الطاجن ومفيض زاوية البحر على الرياح البحري.

كما تم إعادة تأهيل الحائط الساند بالبر الأيمن باللاهون وإنشاء حوائط ساندة على ترعة البوهية وترعة الشون العليا.

ومن الانجازات أيضًا تأهيل جسور ترعة المحمودية بأماكن متفرقة وتأهيل ترعة الإسماعيلية من كم ١٢٥,٧٠٠ إلى كم ١٢٦,٥٠٠ وترعة بورسعيد من الفم حتى كم ١,٧٥٠ ، وتغذية ترعة البلاشنة والخليج من طرد ٧ أسفل بشرق كفر الشيخ، وتدعيم محطة خلط على مصرف العتامير ك ١ هندسة كوم أمبو (أسوان) وإنشاء حوائط ساندة بهندسات ري الفيوم.

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وتم توريد ودق ستائر معدنية على ترعة بورسعيد من ك ١١,٥٠٠ الى ك ١١,٧٠٠ بطول ٢٠٠ متر بالبر الأيسر وتبطين وإنشاء حوائط ساندة بالشرقية وكفر الشيخ والبحيرة.

وتم تكسية المسافات الضعيفة بالدبش من جسر ترعة السعرانية وإحلال وتجديد البوابات وأفمام الترع والأعمال الصغرى بالبحيرة.

وعن المشروع قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، وخبير المياه الدولي إن الترع فى مصر معظمها ترع ترابية محفورة فى الطين ولذلك تنبت بها حشائش المياه فنقوم بالتطهير لهذه الحشائش وهو ما يؤدى لاستفحال هذه الترع ويصبح قطاع الترع أكبر.

وأضاف "القوصى" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"بذلك نعود للقطاع التصميمى مرة أخرى عن طريق التبطين عن طريق الخرسانة أو الحجر الجيرى، وفى نفس الوقت فى القطاعات الصغيرة نضع ماسورة بدل ما يكون القطاع مكشوفا.

وأشار أن تبطين الترع بدأ منذ فترة طويلة لكن الحملة أصبحت على جميع المحافظات والوزارة جعلته مشروعا قوميا واستطاعت توفير المبالغ الخاصة بتبطين الترع.

وأكد أن تبطين الترع يوفر مساحات أراضى ويضيف للرقعة المنزرعة ويقلل من الحشائش التى كانت تستهلك المياه، وتوفر عمالة ونستخدم الخامات المحلية وبذلك يكون له فوائد كثيرة غير ترشيد المياه.