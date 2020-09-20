مقاول فقد عقله.. الهارب محمد علي يسب الذات الإلهية (فيديو)

بعد خطاياه التي يرتكبها المقاول الهارب محمد علي، في حق مصر والمصريين ودعواته المخربة للبلاد، تجاوزت جرائم محمد علي حدود الوطن والمصريين لتصل إلى الذات الإلهية، بعدما ظهر في بث مباشر جديد منذ قليل سب خلالها الذات الإلهية قائلا: «عبد.... ».
وجاء بالفيديو: «بيعايرونى بالدبلوم ودى الشهادة اللى عملتها الحكومة من أيام جمال عبد الزفت». وهذه المره ليست في حق أسرتة وذوية وليست في حق الوطن بل في حق الذات الإلهية العليه ما يضعه علامة استفهام بحق تجار الدين الذين يتعامل معهم هذا المعتوه الذين لا يعرف الدين ولا الأخلاق.
ما ارتكبه هذا الهارب السفية في حق الذات الإلهية لابد أن يضعة عاجلاً تحت طالئلة المحاكمة بتهمة العيب في الذات الإلهية وإذدراء الأديان لن نتفاجيء حينما خرجت جماعة الإخوان ومفتيهم ليبرروا لمحمد علي أن الناصر ليس أسماً من أسماء الله، ولكن ندعوا هذا المقاول الهارب إلى توبة عسي الله أن يبقلها منه.
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