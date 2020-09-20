تجديد مزار مارمرقس الرسول يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة

صدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدد جديد من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا

وحمل غلاف العدد الجديد صورة لمزار القديس مامرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك عقب أعمال التجديد، فيما جاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " حُراسُ النقاوة" حيث أشار إلى أن الأجيال الجديدة تتعرض لحرب شرسة من عدو الخير وذلك من خلال طوفان الميديا المتواجد حول أبنائنا باستمرار.

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وأكد البابا تواضروس الثاني على أهمية دور الأسرة في تربية ونشأة الأبناء ويقظتهم الروحية، كما وضع قداسة البابا في خمس نقاط إرشادات للأسرة لمواجهة هذا الخطر الجديد.

وعن المقالات، كتب نيافة الأنبا باخوميوس عن التذكار الأول لعيد الصليب بعنوان " راحاب الزانية وعيدُ الصليب"، فيما تحدث نيافة الأنبا بنيامين حول الفضيلة كعمل خفي تحت عنوان "البعد الخفي"، بينما أشار نيافة الأنبا موسي إلي عدة أبعاد في المجيء الثاني بمقاله الذي حمل ذات العنوان.

وحول فضيلة "الوداعة" جاء مقال نيافة الأنبا تكلا تحت نفس العنوان، أما نيافة الأنبا يوسف فتأمل في الآية التى وردت في يشوع بن سيراخ " لا تعير المُرتد عن الخطية" متخذها في الوقت ذاته عنوانًا لمقاله، وعن خواطر روحية في عيد النيروز جاء مقال نيافة الأنبا بيتر تحت عنوان "كنيسة شهداء.. وشهداء الكنيسة".

وفي باب " أقباط في لوحة الشرف" تحاور المجلة اثنين من أبناء الكنيسة من الأوائل علي الجمهورية في الثانوية العامة، كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الايبارشيات، بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.