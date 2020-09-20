رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول بعض ألحان الكنيسة الأرثوذكسية ومثيلاتها في الكنائس الأخرى

نوقشت بجامعة حلوان رسالة دكتوراه عن الألحان القبطية ومثيلاتها في أربع من الكنائس التقليدية، مقدمة من الباحث سعد بطرس مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه تمت مناقشة الرسالة بكلية التربية الموسيقية وحملت عنوان "بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية، واليونانية والإثيوبية".

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وأضاف القس بولس حليم أنه أشرف على الرسالة الدكتور يسري الحامولي والدكتورة داليا ديمتري، بينما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور نجلاء الجبالي والدكتور داليا فهمي.

حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بنشر الرسالة في الكليات والمعاهد الأكاديمية.