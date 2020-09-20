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البابا تواضروس: تأسيس أسقفية لشباب أمريكا وكندا مستوحاة من البابا شنوده الثالث

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن فكرة تأسيس أسقفية شباب لأمريكا وكندا مستوحاة من أسقفية الشباب التي أسسها المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث منذ حوالي أربعين سنة.
وأضاف البابا تواضروس الثاني – في كلمة مسجلة وجهها للأسقفية التى يشرف عليها القس لوقا باسيليوس – إن إنشاء أسقفية للشباب لأمريكا وكندا فكرة فعالة ومؤثرة في خدمة الشباب وامتدت من مصر إلى كنائس المهجر، مشيرًا إلى رحلات السفر العديدة التي قام بها نيافة الأنبا موسى في هذا الإطار.

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وحول نوعيات الخدمة داخل الأسقفية قال قداسة البابا تواضروس الثاني  إن هذه الخدمة تحوي مركزا لتدريب خدام الشباب وهي فكرة مهمة جدًا لاستمرارية العمل، سيضاف إليه مركز لخدمة الإدمان وأيضًا مركز داود النبي لتحفيظ الألحان، بهدف تعميق العمل الكنسي في قطاعات الفتيان بصفة عامة والخريجين، وأيضًا قطاعات المهاجرين الجدد، المهاجرين إلى أمريكا.

وتابع قائلا، هذا المكان يحوي كنيسة ومركز العذراء الملكة وأيضًا مركز للمؤتمرات على اسم الأمير تادرس، والكنيسة يمكن أن تسع ٩٠٠ فرد ومركز الخدمات يستوعب حوالي ٤٠ فردًا.

وأوضح البابا تواضروس الثاني  أن الكنائس والإيبارشيات تخدم أولادها بطريقة أفقية حيث تخدم كافة المراحل والخدمات النوعية، أما أسقفية الشباب فستقوم بالخدمة بشكل رأسي. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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