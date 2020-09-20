البابا تواضروس: تأسيس أسقفية لشباب أمريكا وكندا مستوحاة من البابا شنوده الثالث

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وتابع قائلا، هذا المكان يحوي كنيسة ومركز العذراء الملكة وأيضًا مركز للمؤتمرات على اسم الأمير تادرس، والكنيسة يمكن أن تسع ٩٠٠ فرد ومركز الخدمات يستوعب حوالي ٤٠ فردًا.
وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الكنائس والإيبارشيات تخدم أولادها بطريقة أفقية حيث تخدم كافة المراحل والخدمات النوعية، أما أسقفية الشباب فستقوم بالخدمة بشكل رأسي.
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