أندريه زكى ينعى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسعاف

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وبحسب بيان نشرته الطائفة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، القس فرنسيس فهيم.
وقال زكى: "القس فرنسيس فهيم، خادم الرب الذى قدم حياته مثال الراعى المخلص والمحب لشعبه".
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