ووجه حديثه إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين فى البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".
ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".
وفى نهاية الفيديو، سب محمد على، القنوات الإرهابية قائلاً "يا خونة".
جاء ذلك بعدما أصيب محمد على، بصدمة نتيجة تلقين الشعب المصرى له درسًا جديدًا فى حب مصر بعدم الاستجابة لدعوته.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. محمد على يسب قنوات الإرهابية بعد فشل دعواته : يا خونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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