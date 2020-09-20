المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم وقفة تأييد للدولة المصرية

وقال محمد صفا، أمين الحزب ببورسعيد، إن هدف الوقفة الرمزية الدعوة إلى توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات التى تمر بها الدولة المصرية بقدر كبير من الوعى والإدراك لماهية تلك الصعوبات والتكاتف والعمل فى اتجاه الرأى العام الواحد للدولة المصرية.
من جانبه، شدد إبراهيم عشرى، القيادى بالأمانة، على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والوعى بأهمية التحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الراهنة للحفاظ على مسيرة التنمية ودفعها للأمام نحو تحقيق التنمية المستدامة التى يقودها الرئيس السيسى للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.
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