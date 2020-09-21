بطريرك الكاثوليك يرسل برقية تعزية فى وفاة بولس الفغالى

وجاء بنص التعزية:
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نعزى صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعى فى وفاة الأب بولس غالى، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى".
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