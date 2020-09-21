مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية

وبحسب بيان لوزارة الطيرن المدنى، وصلت الرحلة رقم GM3506 من طراز الإيرباص A319 إلى مطار الغردقة الدولى، وذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية لتنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خصوصًا بعد جائحة كورونا واستقبلت مصر للطيران للخدمات الأرضية، الطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما استقبل فريق من العلاقات العامة، الركاب بالورود وتقديم التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر.

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