الزراعة والتعاون الدولي تتفقدان المشروعات التنموية بمحافظة قنا والممولة من الجهات الدولية المانحة

شهدت د رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نائبا عن وزير الزراعة وكمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن المحافظ .

‏حفل ختام مشروع دعم الامن الغذائي والاعمال الزراعية" فاس" بمحافظة قنا والذى تم تنفيذه في ٧ محافظات الصعيد وهم بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان والممول من الوكالة الامريكية للتنمية في حضور د. محمد ابو الوفا مسؤل ملف الزراعة بالوكالة الأمريكية للتنمية USAID حيث رحب السيد/ دومينيك مدير المشروع بالسادة الحاضرين من مزارعين محافظة قنا وقال أن المشروع درب اكثر من ٥٠٠٠ آلاف من المزارعين على العمليات الزراعية الجيدة ومفهوم الجلوبال جاب خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل التصديرية سواء كانت محاصيل الخضر او الفاكهة كما تم تدريب المزراعين على اتباع نظام التكويد في الرومان حيث قام المشروع بتكويد اكثر من ٢٠٠٠ مزرعة من مزارع الرومان والتي أصبحت مهيئه للتصدير.

كما تم توقيع بروتكول تعاون في هذا الشأن مع الحجر الزراعي المصري وهيئة سلامة الغذاء الأمر الذي يزيد من كميات التصدير من هذه المحاصيل كما يساعد المنتج المصري على المنافسه في الأسواق العالمية.. بالإضافة إلى أن هذا المشروع ساعد في إعادة تأهيل ثماني مراكز خدمات زراعية بمحافظات تنفيذ المشروع وذلك لخدمة المزارعين في هذه المناطق للحصول على مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مناسبه الي جانب تقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين في هذه المناطق وإنشاء معامل لتحليل الأمراض النباتية وتشخيصها بشكل اسرع واتاحة فرص عمل للشباب خريجي كليات الزراعة.. هذا وقد دعم المشروع هذه المراكز الخدمية بشراء جرارات زراعية شاملة المعدات لمساعدة صغار المزارعين بهذه المناطق ، وفي كلمته د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أشاد بالدور التنموي للمشروع حيث استفاد منه حوالي ٢٢ الف مزارع بمناطق تنفيذه وان وزارة الزراعة تسعى لتعميم الفكرة حتى تستفيد منها كل محافظات الصعيد وذلك بمساعدة الوكالة الامريكية كما وجه الشكر للوكالة الامريكية على الدور الذي تقوم به نحو دعم قطاع الزراعة المستمر مؤكدا ان الحكومة المصرية تولى اهتماما المزارع وتدعمه .

هذا وقد شهدت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور سعد موسى مراسم توزيع الجرارات الزراعية على أصحاب مراكز الخدمه كما تفقدا مركز البركة للخدمات الزراعية بقرية المحروسة بمحافظة قنا والتي انشائها مشروع فاس...