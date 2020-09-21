وزير الأوقاف : نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت وكل يوم تجر أذيال الخيبة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل، لأنها تبغى الفساد فى الأرض، ورب العزة عز وجل لا يصلح عمل المفسدين.





وأوضح الوزير فى بيان له، أن الذى ينبغى أن نتنبه له هو الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة والتى تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة تمهيدا لأى فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشدد على أنه لن تكف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور فى فلكها من الخونة والعملاء عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا، فقد مردوا على الخيانة والعمالة يتقوتون عليهما، ويتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب والأراجيف وسيلة ممنهجة للهدم، مما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة، وعدم التمكين لأى من عناصرها أو من يدورون فى فلكها من أى مفصل من مفاصل العمل العام، حتى لا يسهم ذلك فى إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى.

واختتم: "سيظل تاريخها الأسود هو الموجه الرئيس لجميع عناصرها، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم فى التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة".