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وزير الأوقاف : حظر أى أنشطة أو تجمعات للمرشحين للانتخابات فى المساجد

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محمد عبد الوهاب 2020-09-21 02:11 0 تبليغ

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طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات له اليوم، أنه تقرر حظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة فى الظروف الراهنة، مؤكدًا أن اجتماع أى مرشح بالناس فى المسجد تحت أى شكل غير مقبول ولا مسموح به.

وكانت وزارة الأوقاف، أصدرت بيانًا حذرت فيه من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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