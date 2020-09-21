وزير الأوقاف : حظر أى أنشطة أو تجمعات للمرشحين للانتخابات فى المساجد

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.





وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات له اليوم، أنه تقرر حظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة فى الظروف الراهنة، مؤكدًا أن اجتماع أى مرشح بالناس فى المسجد تحت أى شكل غير مقبول ولا مسموح به.

وكانت وزارة الأوقاف، أصدرت بيانًا حذرت فيه من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.