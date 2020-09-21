وجه سامي كمال الدين الإخواني الهارب إلى تركيا، ضربة قاسية للمقاول الهارب محمدعلى . وقال عبر صفحته على تويتر:" هو انت يا أهطل والناس فى الشارع بتعرض على القناة فيديوهات قديمة ومفبركة من #المحلة ليه؟!". وسخر منه ، قائلا: "محمد علي بينادم على بهلول إسطنبول وكل حرامي والعملاء الذين يسرقون أموال دعم الثورة والقنوات، لن تنجح هذه الثورة إلا إذا ضُربتم بالحذاء، كل أولئك الخونة سواء في مصر أو بعض من يرتدى ثوب المعارضة". اقرأ أيضا: وكانت قد نشرت قناة الجزيرة فيديو واعترفت بفبركته ، وذلك بعد أن كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته القناة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. وكشف الأهالي فبركة القناة للفيديو لإظهار وجود وقفات استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية. وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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