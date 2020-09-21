وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟

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حالة من الصدمة شهدتها قنوات الإخوان والجزيرة والهارب محمد على، بعد إصرار الشعب المصرى على رفض الدعوات المشبوهه، وضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن، وليؤكد دعمه للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وعلى الرغم من رصد الإرهابية أموالاً طائلة وتوظيف أذرعها الإعلامية فى محاولة منها لحشد المواطنين، إلا أنه كما يقال "طلع نقبهم على شونة"، لتتلقى الجماعة الإرهابية صدمة تضاف إلى الصدمات المتكررة التى تتعرض لها.
وحاولت قناة الجزيرة وقنوات الإخوان عرض فيديوهات وصور مفبركة لتوهم المواطنين أنها مظاهرات بمحافظات الجمهورية، إلا أن الخدعة لم تنطل على الشعب المصرى.
وواصل الشعب المصرى، السخرية من الدعوات الفاشلة لمحمد على والقنوات الإخوانية والجزيرة، فقال حسن البحيرى ساخرًا: "ينفع كده.. دى مواعيد.. فين الثورة يا محما يا على"، وعلقت سحر عبدالله: "رصد مجموعة من المتظاهرين، فى الطريق للزريبة بعد سقوط الخونة".
وسخر محمد قائلاً: "الإخوان تاهت ياولاد الحلال"، وكتب ناجى عبدالوهاب: "مظاهرات إخوانية عارمة فى شوارع مصر تتطالب بزراعة المزيد من البرسيم تحت شعار جعانين".
يذكر أن الهارب محمد على، عرض فيديو وجه من خلاله رسالة إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين فى البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".
ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".
وفى نهاية الفيديو، سب الخائن محمد على، القنوات الإرهابية قائلاً "يا خونة".
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