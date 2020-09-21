الإخوان فى حالة سعار .. وعى المصريين يغلب دعوات التظاهر والتخريب

إحباط جديد شهدته جماعة الإخوان الإرهابية، أمس الأحد، بعدما تلقت صفعة من الشعب المصرى برفض التظاهر بناء على دعوات أطلقوها من أوكارهم التى يختبئون بها، إذ ضرب الشعب الشعب المصرى مثالا فى التمسك بقيادته السياسية والثقة فيه بعدما رأوا ما يحدث فى مصر من إنجازات.





وكعادة كل مرة، يقف الإخوان وراء المقاول الهارب محمد على ويدعمونه فى الخفاء كأنهم وجدوا ضالتهم المنشودة، التى يحاولون من خلالها زعزعة الاستقرار فى الشارع المصرى، ولكنهم فى كل مرة يفشلون.

وتحاول قنوات الجماعات الإرهابية، فى كل دعوة احتجاج، إظهار عكس الواقع من خلال بث فيديوهات مفبركة توحى بأنها مظاهرات ثم ما تلبث حتى يكتشف الشعب المصرى هذه الخدعة، وهو ما ظهر أمس، أثناء عرضها فيديو تدعى بأنه مظاهرة فى مركز أطفيح بالجيزة، إلا أن الأهالى ردوا عليهم وقالوا إنها كانت "خناقة عيال" ولم تكن مظاهرة على الإطلاق، مرددين شعارات تحيا مصر مؤكدين أنهم لم ولن يستجيبوا لدعوات الإخوان التخريبية.

وعلى مدار اليوم، حاولت الجزيرة وأتباعها بث فيديوهات مفبركة، إلا أن الشعب فى لحظة كان يرد على هذه الشائعات من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ليكذبوا الجزيرة ويؤكدون أن المظاهرات أتت من وحى خيالهم، وأن الصورة المنقولة عكس الواقع تماما.

ورغم اللجان الإلكترونية التى أطلقتها الجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أن ذلك لم يجد طريقا لاختراق وعى المصريين، الذى رأيناه أمس، فالكل لم يلتفت إلى هذه الدعوات، بل كانت الحياة تسير بشكل عادى فى شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، إلى جانب سخريتهم من دعوات التظاهر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ومؤكدين أن مصر تستكمل الآن طريق التنمية الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ما يقرب من 7 سنوات.

Advertisements

تصدى المصريون فى الشوارع لدعوات التخريب، وتصدوا لها أيضا عبر الفضاءات الإليكترونية، فلم يعد هناك أمى ومتعلم، الكل فى خندق واحد لحماية الوطن من هذه الجماعات التى تريد هدمه وزعزعة استقراره مهما كلفها الأمر من أموال وشراء ذمم كما نرى فى قنواتهم الفضائية وهم يحرضون على إشاعة الفوضى فى البلاد.

لم تلبث الجماعة الإرهابية وقنواتها الموالية لها، إلا وأعلنت عن صدمتها، كذلك رأينا الهارب محمد على يبكى حسرة وندما، موجها حديثه إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين فى البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".

ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".

وفى نهاية الفيديو، سب محمد على، القنوات الإرهابية قائلاً "يا خونة".