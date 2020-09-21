مسيرة التنمية لا تتوقف .. الشعب يتجاهل دعوات الإخوان بالبناء والتعمير

وفى الفترة الأخيرة، وفى ظل أزمة فيروس كوورنا العالمية، لم تتوقف الدولة عن التنمية رغم ما أحدثته أزمة كورونا فى الاقتصاد العالمى، لكن هذا لم يكن عائقا أم التنمية والبناء والعمران، فنحن الآن نشاهد محاور مروروية جديدة وجامعات جديدة ومشروعات كثيرة يفتتحها الرئيس من حين لآخر.

ولعل هذه المشروعات القومية على مدار 6 سنوات مضت، جعلت الشعب يشهد طفرة ملحوظة تجعله يرفض دائما دعوات التخريب من جانب جماعات الإرهاب ومواليهم، فلا يوجد أسبوع إلا ونسمع عن مشروع تم افتتاحه حديث ما بين مشروعات توفر فرص عمل للشباب ومشروعات أخرى تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى، وأخرى تيسر له حياته كالمحاورالمرورية.

قناة السويس الجديدة

ومع كل إنجاز جديد تشهده الدولة المصرية، يقابل ذلك بحملات من التشكيك فمنذ مشروع قناة السويس الجديدة حتى اليوم، والدولة تجابه هذه الشائعات بكثير من الإنجازات، إذ بدأت الدولة أولى مشروعاتها القومية، بالإنجاز التاريخى "قناة السويس الجديدة"، الذى تم الانتهاء منها وافتتاحها وتشغيلها فى زمن قياسى، حيث استغرق المشروع عاما واحد، ليخرج للنور، ويكون باكورة المشروعات القومية التى غيرت من صورة مصر للعالم.

أقيمت القناة الجديدة على مساحة 72 كم، وكان الهدف منها تقليل المدة الزمنية لعبور السفن، حيث تستغرق السفينة 11 ساعة بدلا من 18 ساعة، وأيضا لتحقيق ربح أكثر تقدر بنسبة 50% طول المجرى الملاحى.

ويسهم قصر المدة الزمنية فى زيادة الطلب على القناة الجديدة كممر ملاحى رئيسى، إضافة لرفع تصنيفها عالميا نظرا لقصر زمن انتظار السفن 3 ساعات بدلا من 8 و11 ساعة، ما يزيد من القدرة الاستيعابية للسفن ما يتواكب مع حجم التجارة العالمية.

أما المنطقة الاقتصادية للقناة، فتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية وميناءى غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.

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كانت العاصمة الإدارية الجديدة حلما بعيد المنال، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بالبدء الفورى فيه، ليفتح المشروع الباب أمام مئات شركات المقاولات للعمل، وضم أياد عاملة ضخمة، وبالفعل تم الانتهاء من معظم المشروع، ليبدأ المشروع في الظهور وتبدأ ملامحه فى الوضوح بشكل كبير.

يعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياء للريف المصرى، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع، ويضم 500 ألف فدان فى 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة.

منظومة الإسكان الجديدة

استطاعت الدولة أن تنشئ منظومة سكنية لا مثيل لها فى وقت قياسى، حيث أنشأت الدولة 7 مدن جديدة، تضم آلام الوحدات السكنية، التى توزع للشباب والفئات الأولى بالسكن، وهو الأمر الذى يعتبر إنجازا بكل المقاييس، حيث لم تشهد مصر مثل تلك المنظومة على مر التاريخ.

ودشنت 5 مدن رئيسية منها مدينة شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، على مساحة تقدر بنحو ألف مليون متر، كما شيدت مدينة العلمين الجديدة، الواقعة على مساحة 48 ألف فدان، لتصبح بوابة مصر للاستثمار السياحى والعقارى، عبر خلق العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فقد شيدت لتكون أول مدينة تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، من حيث الخدمات والمصاعد والمداخل، لممارسة حياتهم اليومية.

هذا وتستمر مسيرة التنمية لا تتوقف فى مواجهة دعوات التخريب والدمار، إذ ن المصريون لا ينظرون إلى الوراء، فكل يوم ستشهد مصر تطورا جديدا ومشروعا جديدا للرد على أهل الشر ودحر مخططاتهم الشيطانية.