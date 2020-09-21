فيديوجراف .. دعوات الإخوان التحريضية تصطدم بوعى المصريين

أولى المرات كانت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين عام 2013، وتجددت دعوت الجماعة التخريبية مع كل ذكرى لـ25 يناير وسط رفض شعبى قاطع. Advertisements وفى الآونة الأخيرة وجد الإخوان ضالتهم فى دعوات الهارب محمد على، إذ دعا المقاول الهارب المصريين للنزول أكثرة من مرة لكنه فشل.

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