نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحق قدم".. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6 آلاف و193 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" اضغط هنا تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 390 سائق رخصة خاصة مهنية، و215 ضابط أمن، و4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط، و1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية، و167 فنى إنتاج و 700 مساعد إنتاج، و435 فني صيانة وتجميع وتغليف، و310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر، وسباكة ولحام مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

كما تشمل الفرص مهندسين إنتاج، ومهندسين جودة، ومهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم، ومدرسين لغة ألمانية، وأخصائيين خدمات مالية، ومحاسبين، ومدير مبيعات، ومندوبين مبيعات، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية، وممرضي عمليات وأدوار، وعمال خياطة، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين، وسائقين كلارك.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: