طقس اليوم : مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا .. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.





وبالنسبة للأمطار: - أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية. - أمطار متوسطة، 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 23 الإسكندرية 30 24 وادى النطرون 33 23 طنطا 34 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 32 24 بلطيم 31 24 مطروح 29 21 السلوم 28 22 سيوة 34 23 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 34 23 المنصورة 33 24 الإسماعيلية 35 23 Advertisements السويس 35 23 العريش 32 24 رفح 32 24 رأس سدر 37 26 نخل 34 20 نويبع 35 27 طابا 34 26 كاترين 32 21 الطور 34 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 38 28 مرسى علم 37 28 الفيوم 35 24 بنى سويف 36 24 المنيا 38 24 أسيوط 39 24 سوهاج 40 25 قنا 42 26 الأقصر 43 27 أسوان 43 29 إدفو 44 27 أبو سمبل 43 28 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 37 26 أبو رماد 36 27 حلايب 34 27 رأس حدربة 35 28

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