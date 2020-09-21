اليوم .. الأوقاف تكرم الفائزين فى المسابقة البحثية رؤية للفكر المستنير

أعلنت وزارة الأوقاف، تكريم الفائزين فى المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة، اليوم الإثنين بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.





وأكدت الوزارة فى بيان، اليوم، تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية. يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الثقافة.

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