الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا.

وتكون هناك أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا لطيف ليلا على السواحل الشرقية، شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بالنسبة للأمطار، تكون على النحو التالي:

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

- أمطار متوسطة 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 21

السلوم 28 22

سيوة 34 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 32 24

Advertisements

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 34 20

نويبع 35 27

طابا 34 26

كاترين 32 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 26

أبورماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28