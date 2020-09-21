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حدث ليلا..محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي 4 سنوات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديو مفبرك.. ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك

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عرضت قناة «مباشر قطر» أن لجنة المسابقات بالإتحاد الأسيوي أبلغت الإتحادات المحلية لكرة الٌقدم أن كأس العالم للأندية الذي كان سيقام في قطر تم إلغاءه بسبب .
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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