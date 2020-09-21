112 مستشفى تشارك في مبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للسيدات للمشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى مشاركة 112 مستشفى بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشفت الوزارة في منشور لها عن عمل المبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن 60%؜ من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا، لا تحتاج إلى علاج كيميائي.

ووجهت وزيرة الصحة بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري

الجدير بالذكر أن أعلنت عن إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة حيث بلغ 8 ملايين و30 ألف امرأة منذ إطلاق المبادرة وحتى أمس، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.