متستهونش.. اِعرف الفرق بين توصيل الكهرباء القانوني والمخالف

استعرض جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفرق بين التوصيل القانونى للتيار الكهربائي وغير القانونى على النحو التالي: التوصيل القانوني ١- تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها. ٢-الاوراق المطلوبة .. صورة بطاقة مالك الوحدة صورة عقد الملكية ٣-. بعد انتهاء الاجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة. ٤-.يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكة وفقاَ لاسعار الشرائح. Advertisements ٥- يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عاليه. التوصيل غير القانوني ١- اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس ٢-يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذي تحرره شرطة الكهرباء او الضبطية القضائية بشركات التوزيع ٣- تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن ٤- يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر

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