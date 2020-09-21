لبحث تطوير الخدمة الطبية| نقيب المحامين يجتمع بلجنة مشروع علاج النقابة

يجتمع نقيب المحامين رجائى عطية، اليوم بلجنة مشروع العلاج لبحث تطوير المشروع وتقديم خدمة افضل للأعضاء.

ودعا نقيب المحامين، لجنة العلاج بالنقابة العامة – إلى الاجتماع بكامل هيئتها لوضع تصور لأفضل سبل العلاج وصرف الأدوية، والتعامل مع المستشفيات والصيدليات، تعاقدًا ومتابعة .

وأضاف النقيب العام للمحامين ، ان الاجتماع لبحث التطوير ولضمان أن تصل الخدمة إلى الزملاء المحامين وأسرهم في أفضل أسلوب ومستوى.

