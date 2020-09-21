هيئة الدواء: تدشين منصة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استحداث منصة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي uppsala Monitoring Center المختص بتجميع الآثار العكسية للأدوية عالميًا، كما تم وضع الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء المصرية، تسهيلًا لعملية الابلاغ عن الآثار العكسية.

وأشار الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن مركز اليقظة الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي تم تأسيسه في ديسمبر عام 2009 ، قد حمل منذ إنشائه مسؤولية جمع وتقييم وتحليل المعلومات عن سلامة المستحضرات الصيدلية في السوق المصري، وعلى وجه الأخص الآثار العكسية للأدوية.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية، أن الهيئة نجحت في تبني استراتيجية ساهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية لممارسة اليقظة الدوائية، وتمثلت الإنجازات الإستراتيجية بهذا المجال في المساعدة على مشاركة مصر كعضو في البرنامج العالمي لمتابعة مأمونية المستحضرات الدوائية International drug monitoring التابع لمنظمة الصحة العالمية WHO، والمشاركة في عدة مشروعات خاصة باليقظة الدوائية بالتعاون مع WHO , ومنها وضع معايير لتقييم أداء أنظمة اليقظة الدوائية بمختلف الجهات الرقابية، واختبار البرنامج الإلكتروني الخاص بتجميع الآثار العكسية المبلغ عنها من المرضى.

Advertisements

وناشدت هيئة الدواء المصرية مقدمي خدمات الرعاية الصحية إرسال كافة المشكلات التي تتعلق باستخدام الدواء بما يشمل الآثار العكسية، نقص فاعلية الدواء، التفاعلات الدوائية، الجرعات الزائدة، سوء الاستخدام، الأخطاء العلاجية، الاستخدام غير المصرح به، والمشكلات التي تنتج عن استخدام الأدوية المغشوشة أو عيوب تصنيع المستحضر على هذا الرابط حرصًا على المتابعة الفعالة والحثيثة لأمان المستحضرات بما يصب في صالح المريض والمواطن المصري.

وترحب هيئة الدواء بتفاعل مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التواصل على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية "https://bit.ly/35JJqhj".

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توعية المجتمع بالأعراض الجانبية للأدوية وكافة المعلومات عن المأمونية للمستحضرات الصيدلية والتشجيع على إبلاغ الآثار العكسية ونفي الشائعات.