نقيب المحامين يجتمع بلجنة الإسكان لاختيار رئيسها

يجتمع نقيب المحامين رجائى عطية بلجنة الإسكان الأحد المقبل لاختيار مقرر لها ووضع جدول الأعمال.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين عبد الحفيظ الروبي، بأن لجنة الإسكان والمشروعات، تقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، لاختيار مقرر اللجنة، والاتفاق على البرنامج جدول الأعمال.
وكان قد دعا نقيب المحامين رجائي عطية، دعا اليوم الأحد، لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقا لمهامها، آملا أن يساهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.
يذكر أن أعضاء اللجنة وفقا للتشكيل هم، عبدالحفيظ الروبي، ومحمد الكسار، وعلي الصغير، ومحمود الداخلي
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