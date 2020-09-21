الارشيف / أخبار مصرية

نقيب المحامين يجتمع بلجنة الإسكان لاختيار رئيسها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يجتمع نقيب المحامين رجائى عطية بلجنة الإسكان الأحد المقبل لاختيار مقرر لها ووضع جدول الأعمال. 

وقال عضو مجلس نقابة المحامين عبد الحفيظ الروبي، بأن لجنة الإسكان والمشروعات، تقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، لاختيار مقرر اللجنة، والاتفاق على البرنامج جدول الأعمال.

وكان قد دعا نقيب المحامين رجائي عطية، دعا اليوم الأحد، لجان  النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقا لمهامها، آملا أن يساهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.

يذكر أن أعضاء اللجنة وفقا للتشكيل هم، عبدالحفيظ الروبي، ومحمد الكسار، وعلي الصغير، ومحمود الداخلي

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نقيب المحامين يجتمع بلجنة الإسكان لاختيار رئيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا