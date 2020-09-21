نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: 160 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة في المقال التالي
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء اليوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.
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