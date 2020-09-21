نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإعلام تعلن عن مبادرة تنمية بالتعاون مع التخطيط والبيئة والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اليوم وزارة الدولة للإعلام، بالمشاركة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والشباب والرياضة، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تنمية بالإعلان عن مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إطلاق المسابقة فيأتي في إطار تنفيذ الخطوات الأولى من مبادرة تنمية ، وهي مبادرة شاملة لكل ما يخص أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيقها مع خلق حوار مجتمعي ﺣﻮل الأجندة الوطنية وإﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ في السعي نحو ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، والترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية وغيرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن التنمية المستدامة هي ركن أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن وزارة الدولة للإعلام تعتمد في سياستها على تحقيق هذه الرؤية، مضيفاً أن المبادرة تعتمد على تكامل الحكومة لتحقيق أهداف وركائز التنمية المستدامة وتهدف لإشراك المجتمع في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة باعتبارها منصة للحوار بين الدولة والشباب وجميع المؤسسات المصرية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة للمواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن عملية الاستدامة تكمن أهميتها في تحقيق أهداف تنمية الدول بدون التضحية بحقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة.

Advertisements

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى دور وزارة الدولة للإعلام في الوصول للمواطن والمجتمعين المحلي والدولي لرفع الوعي البيئي. كما أكدت على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية للملف البيئي في كل المشروعات القومية، والبدء في إدارة هذا الملف بأسلوب اقتصادي لحل المشاكل البيئية مع التأثير بصورة مباشرة في الاقتصاد القومي لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل من هذه المشروعات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدور وزارة الدولة للإعلام في عمل التوعية اللازمة بقضايا التنمية المستدامة لكل فئات المجتمع، مؤكداً أن التعاون في مبادرة تنمية يعتبر جزء من سمة العمل التكاملي الذي تنتهجه الحكومة. وأضاف أن المحاور والعناصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة كانت قد حددتها منظمة الأمم المتحدة وتعمل دول العالم على العمل وفقاً لها.

تشمل المسابقة جميع الفئات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (مواطنين، صحفيين وإعلاميين، شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني)، حيث سيتم اختيار أفضل مبادرة فردية أو جماعية تطبق التنمية المستدامة وأبعادها، وكذلك أفضل شركة في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من حيث تطبيق مفاهيم ومعايير التنمية المستدامة.

كما سيتم اختيار أفضل مقال أو فكرة برنامج أو فيديو يوضح ماهية التنمية المستدامة وتطبيقاتها في حياتنا اليومية وعلاقتها بالفرد، انطلاقاً من دور الإعلام الهام في التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة.

يتم فتح باب التقديم بدءً من اليوم 21 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وترسل الأعمال على الاستمارة المرفقة بالصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، وسيتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تضم نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء التنمية المستدامة في مصر. وتعتمد معايير الاختيار على قدرة المتقدمين على تقديم حلول خلاقة ومبتكرة لتحفيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مستوى تأثير الأعمال المشاركة على المجتمع.