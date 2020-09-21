نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل وطن: فشل دعوات التظاهر يثبت أكاذيب ومخطط الجماعة الإرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإرادة الشعبية في مصر والوعي الجماهيري انتصروا ضد الجماعات الإرهابية ومحاولات لنشر عدد من الشائعات والتي تواجهها أجهزة الدولة على مدار الساعة لبث حالة من الرعب والهلع فى نفوس المصريين والنيل من الوطن والتشكيك فى إنجازات الدولة المصرية، وهو ما أكده الرئيس السيسي مرارا: سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها محذرا من الشائعات خلال الفترة الحالية، ومطالبا المصريين بالتعامل بوعي مع الفتن التى تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري كما طالب الرئيس السيسي بعدم السير وراء شائعات أهل الشر لأنهم يريدون إسقاط وطن.

واكد عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن في تصريحات صحفية اليوم، أنه جاءت استجابة الشعب لتحذيرات الرئيس سريعة وثقة فى جهود التنمية لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعات الإرهابية ودعواتهم لإسقاط الوطن، لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعة الإرهابية ودعواتهم لإسقاط الوطن.

وأضاف سعيد، أن الجماعة الإرهابية أداة في أيدي أجهزة المخابرات المعادية، من أجل هدم مصر وتقليل أي إنجاز يتم داخل البلاد كما ان الجماعة تعمل على تزييف الواقع من خلال بث فيديوهات مفبركة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.