نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحذر من استخدام المدارس في دعايا انتخابات مجلس النواب في المقال التالي
ووجهت بضرورة التنبيه علي الآتي:
يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعايا الانتخابية للمرشحين.
يحظر وضع لافتات أو إعلانات علي جدران المدارس.
يحظرر عقد ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية.
يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية.
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