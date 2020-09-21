نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحذر من استخدام المدارس في دعايا انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمرا إداريا حرصا من الإدارة المركزية للامن علي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم علي مستوى الجمهورية.

ووجهت بضرورة التنبيه علي الآتي:

يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعايا الانتخابية للمرشحين.

يحظر وضع لافتات أو إعلانات علي جدران المدارس. يحظرر عقد ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية.

يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية.

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