نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تقيم معارض بيع مستلزمات دراسية بأسعار مخفضة "المكان والموعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة ستقيم معرضًأ لمستلزمات الاسرة والمدارس يومى الجمعة والسبت 2، 3 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان " "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى سيشارك فيه 300 عارض يعد اكبر تجمع لعارضين واصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن المعرض سيقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية.

ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيضم عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال.

محافظ القاهرة يسلم أجهزة كهربائية لـ50 عروسة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ٥٠ من العرائس الأولى بالرعاية.

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدمًا التهنئة للعرائس ومتمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

وأكد، خلال الحفل، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الاهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية خلال الحفل أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد ٢٥٠ ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

وشهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس ادارات عدد من الجمعيات الأهلية.

