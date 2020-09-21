الشيوخ : 185 عضوا استخرجوا بطاقات عضويتهم حتى الآن

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنها ما زالت مستمرة فى الاستقبال لحين وصول باقى الأعضاء والبالغ عددهم 15 عضوا، ضمن من فازوا بمقاعد المجلس فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا بالنظامين، القوائم والفردى.

وتتواصل عملية استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ وسط أعمال ترميم وتجديد بمقر المجلس وسط القاهرة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.