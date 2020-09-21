صور.. الأوقاف: بناء الإنسان والوطن محورا عملية البناء التى تقوم بها الدولة

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الفائزين فى المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، بحضور وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم.

وقال جمعة: "إن بناء الأوطان مصطلح شامل تعنى به الدولة المصرية جيدا سواء مجال الإسكان والطرق والطاقة ، وأن داخل عملية بناء الأوطان تأتى عملية بناء الإنسان".

وأضاف: "أن الوزارة تعمل على الإعداد لمؤتمر حول بناء الشخصية الوطنية، وذلك بالتزامن مع اعتماد وزارة التربية والتعليم تدريس كتاب بناء الشخصية الوطنية لطلاب الصف الأول الثانوى، والذى شارك فيه أكثر من 200 عالم وتم معالجته تربويا، كما تم إصدار كتاب بناء الدول وسلمناه لوزارة التربية والتعليم أيضا".

وأوضح وزير الأوقاف، أن دور المعلم لا ينفصل عن دور الإمام والخطيب فكلاهما يكمل بعضهما البعض، لذلك هناك تعاون مشترك غير مسبوق بين وزراتى التربية والتعليم والأوقاف، لافتا إلى أنه دعا مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية إلى العمل على تفعيل مدونة السلوك والقيم ، لاسيما وأن هناك بعض الكليات تعتمد قبول الطلاب بناء على هذه المدونة، معربا عن أمله فى أن تجد دعوته قبولا لدى كليات التربية فى الأخذ بها حتى لا يلتحق بها من لديه خلل فى منظومة القيم والأخلاق.

وكرم وزير الأوقاف، ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفائزين فى المسابقة البحثية "رؤية" وهم:

أولا: المديريات والإدارات:

السيد محمد جمعة الفيومى مدير مديرية أسوان التعليمية، وفيصل نعيم عبد الله قاسم مدير عام إدارة إدفو التعليمية بأسوان.

ثانيا المعلمون:

رباب إبراهيم محمد الأصفر "شبين الكوم -المنوفية" 3000 جنيه، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو الهيثم "ش طنطا – الغربية" 2500 جنيه، لبنى ربيعى حسين مهران "الغنائم –أسيوط" 2000 جنيه، وانتصار قاسم عبد الحافظ "الخارجة –الوادى الجديد" 1000جنيه، وحسين عبد الفتاح أحمد "وسط – الإسكندرية" 1000جنيه، ورضا عبد العزيز الدسوقى "ش. المنصورة-الدقهلية" 1000جنيه، وسارة غريب بكر حمد "جنوب – السويس" 1000جنيه، والسيد أحمد هاشم "طهطا – سوهاج" 1000جنيه، وشيماء حسن عبد اللطيف "شرق –الفيوم" 1000جنيه، وفاتن أحمد سليمان "ش. الزقازيق – الشرقية" 1000جنيه.



ثالثًا: طلاب المرحلة الثانوية:

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آية عاطف عمران "الشهداء – المنوفية" 2500جنيه، وهويدا حسن مسعود حسن "قليوب – القليوبية" 2000 جنيه، وفريال إبراهيم حسين "المطرية – القاهرة" 1500 جنيه، وندى حسن مختار عبد العزيز "القرنة – الأقصر" 1000 جنيه، ونوران محمد فريد "العجمى – الإسكندرية" 500 جنيه، ومحمود عايد رمضان سعد "القصر – البحر الأحمر" 500 جنيه، وشهد على على معوض، ويوسف الصديق "الفيوم" 500 جنيه، وعبد الله رضا عبد العزيز "ش. المنصورة – دقهلية"500 جنيه، وعمرو خالد فايز جودة "الإسماعيلية" 500 جنيه ، وآية عبده العاصى "ش. المحلة - الغربية" 500 جنيه.



رابعا: المرحلة الإعدادية:

منة سيد عبد العزيز "مغاغة –المنيا" 2000جنيه، ورحمة سيد عمر سعد "الداخلة – الوادى الجديد" 1500جنيه، ويوسف أحمد الشرقاوى "أسوان" 750 جنيه، وفاطمة عبد الرحيم أحمد "الإسكندرية" 500 جنيه ، وعلى إبراهيم على الصغير "مرسى مطروح" 500 جنيه ، وأحمد محمد سالم الصباغ "شرق المحلة – الغربية" 500 جنيه، وآيات محمد كامل شعبان "الصف – الجيزة" 500 جنيه ، وحسام كارم رميح إبراهيم "حوش عيسى – البحيرة" 500 جنيه، وبسملة ياسر عوض "المنتزه –الإسكندرية" 500 جنيه ، ووسام سامى محمد "أدفو – أسوان" 500 جنيه.

خامسا- المرحلة الابتدائية:

مريم محمد سلامة "مطروح" 1000 جنيه ، ومحمد كارم رميح إبراهيم "حوش عيسى- البحيرة" 800 جنيه ، وعمرو محمد حسين "شمال –السويس" 500 جنيه ، وأنس محمد درويش "شمال – السويس" 400 جنيه ، وأحمد على الصاوى "الرحمانية - البحيرة" 400 جنيه ، وأسامة حسين على محمد "جنوب -السويس" 400 جنيه، وملوك صلاح أحمد "أدفو – أسوان" 400 جنيه، وأمل فتحى محمد "أدفو – أسوان" 400 جنيه، ومريم أشرف سليمان "إدفو – أسوان" 400 جنيه، ونورا جمال فتح الله "بيلا –كفر الشيخ" 400 جنيه.



كما تم تكريم الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية بحضور الكاتب الصحفى فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وهم:

محمد عطية أحمد محمد العياط، الدقهلية "5000 جنيه"، وعبد المنعم عبد القادر حسن عبد القادر، المنوفية "4000 جنيه"، ودينا علاء عبد الحميد عبد الحفيظ ، البحيرة "3000 جنيه"، وأبو زيد محمود بليدى، بنى سويف "2000 جنيه"، ومحمود حماد سالم محمد، الإسماعيلية "ألف جنيه"، وإجلال ماهر فتحى عبد المجيد، أسيوط "ألف جنيه"، وعمرو عطية على البلتاجى ، البحيرة "ألف جنيه، وهيثم سعد صالح حج محمد ، أسوان "ألف جنيه"، ورائد عبيد سلامة عبد العال، القاهرة "ألف جنيه"، ولمياء جمال عبد العظيم أبو العز، المنوفية "ألف جنيه".



يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أطلقت شهر مايو الماضى مسابقة ثقافية كبرى حول إصدارات سلسلة "رؤية " للفكر المستنير التى تصدر بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار العمل المشترك بين وزارتى الأوقاف والثقافة، كما تقوم المسابقة على أحد محورين: عمل بحث حول موضوع أحد هذه الإصدارات فى حدود ما بين 12 ألفا إلى 18 ألف كلمة ، وعمل ملخص لكل إصدار من الإصدارات التى صدرت فى سلسلة "رؤية" فى حدود سبعمائة كلمة إلى ألف كلمة.