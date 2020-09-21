وقدمت وزارة الداخلية عددًا من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات، إذ تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية: تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى). إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى. إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة قيادة مركبة. خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. بوابة مرور مصر.. خدمات متميزة توفر الوقت والمال والجهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.