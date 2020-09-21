محافظ أسيوط: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

وأكد محافظ أسيوط عصام سعد، فى بيان اليوم الإثنين، أن المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء تستقبل المواطنين على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية وطوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الإجازات والعطلات واعتبارها بأيام عادية، لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء واستقبال المواطنين لسداد جدية التصالح لخدمة المواطنين على مدار اليوم.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية بحى غرب ومراكز منفلوط وديروط والقوصية وأبوتيج وساحل سليم ومركز أسيوط تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير العمل ومراجعة ملفات التصالح والطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وتطبيق القرارات والإجراءات التى تم إقراراها مؤخرًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة للتسهيل على المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وناشد المواطنين الجادين فى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح سداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون، وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون، مؤكدًا استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.
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